Охота на нелегалов

Это только начало. "...С 19 по 25 июня по всей стране шла операция "Нелегал - 2023"... " Результаты операции в цифрах приведены по Тверской и Московской областям за 1 неделю. По всей стране эти цифры намного больше. Вы же читайте внимательно. В статье для примера показали только 2 области. Не надо сразу хаять власть, сами умножьте эти усреднённые показатели на количество областей - результат будет совсем другой.

Кальян

Брехня , показуха все это , 20 лет это у них происходит с 2003 года ,через месяц опять начнется глумление над народом России , обнаглевшие депутаты опять включат машину депрессии по народу России 100% ,такое постоянно происходит когда народ РФ начинает тужиться и пары испускать возмущения эта сволота во Власти гасят гнев народа такими методами 100 мигратов гастеров выдворят 1000 гастеров ввезут 20 лет это происходит ,через 3 три 4 четыре месяца опять включат свою тупую мудрость и в ДУМе и во Власти и опять начнется наплыв гастеров мигрантов из Азии и их еще больше будет в России так как безнаказанность ведет к наглости правонарушителей законов РФ всех мастей чиновников во Властных структурах ,не верте люди нас 30 лет дурят как раб силу и по хуже чем мигрантов и гастеров нас дурачат и для Власти мы просто быдло тупое по сравнению чиновников и Властьимущих держащих руку на плече управленцев в стране России ..