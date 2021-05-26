Виктория Булитко из "Дизель шоу" растеряла всю свою красоту, фото: черные зубы и прыщи

Актрису из "Дизель шоу" Викторию Булитко после метаморфоз перестал "узнавать" собственный телефон 38-летняя звезда показала результат перевоплощения и пожаловалсь фанатам на установленную в мобильном телефоне программу, добавившую ей хлопот.