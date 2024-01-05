Собянин: Москва реализует крупнейшую программу модернизации здравоохранения

В Москве первоклассная медицина Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте о реализации крупнейшей программы модернизации медицинской инфраструктуры в истории города в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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