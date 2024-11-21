Американский эксперт: Одобрение США ударов в глубь России не поможет ВСУ победить

То, что Вашингтон якобы одобрил нанесение Киевом ударов по территории России, ничего не изменит в зоне конфликта, считает руководитель отдела военного анализа в вашингтонском исследовательском центре Defense Priorities Дженнифер Кавана.
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