Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Американский эксперт: Одобрение США ударов в глубь России не поможет ВСУ победить

Американский эксперт: Одобрение США ударов в глубь России не поможет ВСУ победить

То, что Вашингтон якобы одобрил нанесение Киевом ударов по территории России, ничего не изменит в зоне конфликта, считает руководитель отдела военного анализа в вашингтонском исследовательском центре Defense Priorities Дженнифер Кавана.

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