НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Пугачева, Захарова и люди с постными лицами.

Пугачева, Захарова и люди с постными лицами.

Сначала Аллу упрекали за то, что она молчит. Ну как — ТУТ ТАКОЕ, а она — молчит. Как это понимать? А вот когда она все же высказалась, отреагировал даже МИД в лице Марии Захаровой, заподозрившей легенду советской и российской эстрады в предательстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх