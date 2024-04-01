Пугачева, Захарова и люди с постными лицами.

Сначала Аллу упрекали за то, что она молчит. Ну как — ТУТ ТАКОЕ, а она — молчит. Как это понимать? А вот когда она все же высказалась, отреагировал даже МИД в лице Марии Захаровой, заподозрившей легенду советской и российской эстрады в предательстве.
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