Пугачева, Захарова и люди с постными лицами.

Сначала Аллу упрекали за то, что она молчит. Ну как — ТУТ ТАКОЕ, а она — молчит. Как это понимать? А вот когда она все же высказалась, отреагировал даже МИД в лице Марии Захаровой, заподозрившей легенду советской и российской эстрады в предательстве.