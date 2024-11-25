Тюрин: в Ростовской области задержаны замгубернатора и замминистра транспорта

Силовики задержали заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и заместителя министра транспорта Дмитрия Мамелко, сообщил замминистра информационной политики области Сергей Тюрин.
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