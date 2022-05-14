Романцев о «Зените»: «Не вижу его безоговорочным лидером. «Спартаку», «Динамо» и ЦСКА нужно поверить в себя»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о 4-м подряд чемпионстве «Зенита». «Сказывается ли отрицательно на чемпионате гегемония «Зенита»? Скорее всего, да.

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