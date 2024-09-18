«Милан» рассматривает Тухеля, Сарри, Аллегри и Терзича как кандидатов на замену Фонсеке

Под руководством португальского специалиста «россонери» выиграли лишь один матч из пяти. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство клуба серьезно задумалось о возможности увольнения Фонсеки.
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