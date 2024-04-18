Публицист Лекух: европейская промышленность идет к дальнейшему обострению имеющихся проблем

Европейские страны вынуждены снимать дотации на потребление энергии. Промышленность продолжает идти к дальнейшему обострению имеющихся проблем из-за авантюристической политики руководства ЕС, сообщил публицист Дмитрий Лекух в эфире радио Sputnik.
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