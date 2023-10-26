Puls Biznesu: суд в Польше отменил штрафы "Газпрому" по "Северному потоку — 2"

Апелляционный суд в Польше утвердил решение суда первой инстанции об отмене штрафов польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), который в 2020 году наложил их на участников строительства "Северного потока — 2", в том числе "Газпром".
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