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Регионы России

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Telegram представил крупное обновление с приветственными сообщениями и новыми функциями

Telegram представил крупное обновление с приветственными сообщениями и новыми функциями

Telegram выпустил значительное обновление, приуроченное к 13-летию мессенджера. В новой версии появились приветственные сообщения для новых участников каналов и групп, кнопки внутри постов, возможность подписываться и комментировать подарки, а также расширенный редактор для работы с новыми типами вложений.

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