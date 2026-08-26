Telegram представил крупное обновление с приветственными сообщениями и новыми функциями

Telegram выпустил значительное обновление, приуроченное к 13-летию мессенджера. В новой версии появились приветственные сообщения для новых участников каналов и групп, кнопки внутри постов, возможность подписываться и комментировать подарки, а также расширенный редактор для работы с новыми типами вложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии