Омск
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Омск

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Омская шахматная школа стала именной

Теперь она носит имя человека, который стал первым обладателем почетного звания заслуженного тренера России по шахматам среди регионов Сибири и Дальнего Востока.

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