«Громовержцы»: как советские герои спасали Манхэттен

Честная рецензия MAXIM. 2 мая в прокат вышли «Громовержцы*», проект киновселенной Marvel. Многие поставили на этой франшизе крест, и справедливо: уже который год один провал следует за другим («Стражи галактики 3», «Дэдпул и Росомаха» стали приятными исключениями) Тем неожиданнее сейчас, на контрасте c последним, унылым «Капитаном Америкой», наконец-то увидеть что-то свежее — достойный фильм, который не боится затрагивать непривычно мрачные темы.