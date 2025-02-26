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Опечатка заставила OnePlus отложить старт продаж Watch 3 на полтора месяца

Опечатка заставила OnePlus отложить старт продаж Watch 3 на полтора месяца

Ранее в этом месяце состоялась презентация смарт-часов OnePlus Watch 3 стоимостью $329. Вскоре после этого стало известно, что на тыльной стороне корпуса всех экземпляров первой партии устройств вместо «Made in China» выгравировано «Meda in China».

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