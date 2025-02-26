Опечатка заставила OnePlus отложить старт продаж Watch 3 на полтора месяца

Ранее в этом месяце состоялась презентация смарт-часов OnePlus Watch 3 стоимостью $329. Вскоре после этого стало известно, что на тыльной стороне корпуса всех экземпляров первой партии устройств вместо «Made in China» выгравировано «Meda in China».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии