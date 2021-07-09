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Украинцы захотели получить репарации от России и Германии

Украинцы захотели получить репарации от России и Германии

соцсети Более половины жителей Украины хотят, чтобы власти страны потребовали репарации от Германии и России.

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Олег Кондратьев
Тенденцию наблюдаете: за ВОВ репарации, за Северный поток компенсации, за Крым и Донбасс - плату... Халява же!!! А главное - НИЧЕГО не надо делать. Сиди себе на жопе ровно и жри галушки с салом. За каждый такой хохляцкий высер надо по этой жопе выписывать впечатляющий и наставляющий ПЕНДАЛЬ. Только так пропадут укропские ХОТЕЛКИ!

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