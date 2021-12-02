Sohu: Россия гарантированно защитила Курилы от посягательств Японии

Россия ясно дала понять Японии, что вопрос о принадлежности Курильских островов ею закрыт окончательно, но на случай, если Токио захочет силой вернуть себе «Северные территории» у российских военных приготовлен для японцев неприятный сюрприз.
Россия ясно дала понять Японии, что вопрос о принадлежности Курильских островов ею закрыт окончательно, но на случай, если Токио захочет силой вернуть себе «Северные территории» у российских военных приготовлен для японцев неприятный сюрприз.
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