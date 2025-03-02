Прогноз погоды в Крыму на воскресенье. • Симферополь: +6°, пасмурно• Севастополь: +7°, пасмурно• Ялта: +6°, пасмурно• Алушта: +6°, пасмурно• Евпатория: +6°, пасмурно• Саки: +6°, пасмурно• Бахчисарай: +7°, пасмурно• Джанкой: +4°, пасмурно• Судак: +6°, пасмурно• Феодосия: +6°, п.
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