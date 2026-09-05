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ФедералПресс

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Президент поддержал идеи о дополнительной помощи многодетным

Президент поддержал идеи о дополнительной помощи многодетным

МОСКВА, 5 сентября, ФедералПресс. Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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