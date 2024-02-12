Rapaport: санкции против российских алмазов навредят всем участникам рынка

Американская компания Rapaport, владеющая крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet, раскритиковала подход стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) к сертификации и отслеживанию алмазов и бриллиантов в рамках антироссийских санкций.