Пользователи в РФ сообщают, что не могут открыть YouTube или загрузить видео На ...

Пользователи в РФ сообщают, что не могут открыть YouTube или загрузить видеоНа прошлой неделе стало известно, что YouTube в РФ решили замедлить на 40-70%, но уже сегодня многие пользователи столкнулись с тем, что сервис и вовсе перестал работать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)