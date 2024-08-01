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Пользователи в РФ сообщают, что не могут открыть YouTube или загрузить видео На ...

Пользователи в РФ сообщают, что не могут открыть YouTube или загрузить видео На ...

Пользователи в РФ сообщают, что не могут открыть YouTube или загрузить видеоНа прошлой неделе стало известно, что YouTube в РФ решили замедлить на 40-70%, но уже сегодня многие пользователи столкнулись с тем, что сервис и вовсе перестал работать.

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