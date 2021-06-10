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Триллионный лизинг: Россия начала готовиться к интенсивному наращиванию перевозок

Триллионный лизинг: Россия начала готовиться к интенсивному наращиванию перевозок

После снятия ограничений авиаотрасль России вновь вернется к интенсивному наращиванию перевозок, что потребует новых самолетов, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

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