Триллионный лизинг: Россия начала готовиться к интенсивному наращиванию перевозок

После снятия ограничений авиаотрасль России вновь вернется к интенсивному наращиванию перевозок, что потребует новых самолетов, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.