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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» представил темно-зеленую гостевую форму – «цвета ночного леса и антрацита»

«Ливерпуль» представил темно-зеленую гостевую форму – «цвета ночного леса и антрацита»

Выездной комплект выполнен в темно-зеленом цвете, который в пресс-релизе обозначают как «цвет ночного леса и антрацита».

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