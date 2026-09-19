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Пятый канал

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За 36 часов выборов онлайн проголосовали более 2,7 млн москвичей

За 36 часов выборов онлайн проголосовали более 2,7 млн москвичей

Более 2,7 миллиона жителей Москвы воспользовались дистанционным голосованием в первые 36 часов выборов в Госдуму.

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