«Был неэффективен и безответственен»: Вячеслав Володин послал «черную метку» главе Минтруда Антону Котякову Михаил Матвеев: «Сейчас, перед выборами, все стали борцами с незаконной миграцией» Ирина Мишина На фото: министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Материал комментируют: Михаил Матвеев Сергей Станкевич Интригой последних дней стала острая критика спикером Госдумы Вячеславом Володиным министра труда и соцзащиты Антона Котякова.