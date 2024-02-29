Русская весна
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Русская весна

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«Тычут факи в лицо!» — украинка в шоке от отношения поляков (ВИДЕО)

«Тычут факи в лицо!» — украинка в шоке от отношения поляков (ВИДЕО)

Беженка из Украины в Польше рассказывает об отношении поляков к украинцам на бытовом уровне. Девушка очень старается говорить на мове, но прорываются русские выражения да и сам темп речи выдаёт человека, для которого украинский не родной язык.

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ИП
Игорь Петров
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18 час.
Константин Самарин
Невольно вспоминается классическое: &quot;Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?&quot;.
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9 час.

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