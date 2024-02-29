Беженка из Украины в Польше рассказывает об отношении поляков к украинцам на бытовом уровне. Девушка очень старается говорить на мове, но прорываются русские выражения да и сам темп речи выдаёт человека, для которого украинский не родной язык.
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