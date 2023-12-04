Джулия Робертс опубликовала фото своих близнецов, которым недавно исполнилось 19 лет

Актриса Джулия Робертс, которая весьма скрытна в вопросах личной жизни, сделала исключение и на этой неделе опубликовала в социальных сетях фотографию своих близнецов Хейзел и Финнеуса в честь их 19-летия.
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