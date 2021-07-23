Либеральный догматизм как фундамент западного доминирования

Что мешает нашему народу жить счастливой и зажиточной жизнью? Вариант ответа западников, что наш народ «непутёвый», «убогий», «совковый», «крестьянский», «нецивилизованный», «азиатский», в высшей степени несостоятелен.
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