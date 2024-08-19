Индийские церковные школы отказываются принимать бедных учеников

Постановление суда в Индии, в котором говорится, что учебные заведения для меньшинств, включая церковные школы, не обязаны принимать учащихся из более бедных слоев населения, приветствовали местные лидеры церкви.
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