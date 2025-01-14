В Махачкале обнаружена крупная криптоферма, похитившая электроэнергию на миллионы рублей

Изображение от freepik BrisperВ Махачкале в ходе совместной работы департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети Северный Кавказ», отдела контроля филиала «Дагэнерго» и сотрудников МВД Республики Дагестан была выявлена крупная криптоферма.
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