Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Патриарх Кирилл возмущен. Поклонская поздравила россиян с языческим праздником

Патриарх Кирилл возмущен. Поклонская поздравила россиян с языческим праздником

Поклонская поздравила россиян с языческим праздником СамайнНаталья ПоклонскаяIrella Konof/Наталья Поклонская/VK Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала отмечать языческий праздник Самайн, который славяне называли Велесовой ночью, а современные западные страны — Хэллоуин.

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