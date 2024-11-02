В Архангельске пройдет встреча с артисткой Ларисой Лужиной

Встреча с народной артисткой РСФСР пройдет сегодня в 15:00 в актовом зале библиотеки САФУ.Лариса Лужина — актриса, снявшаяся более чем в 80 фильмах, среди которых «На семи ветрах», «Дворянское гнездо», «Так начиналась легенда», «Приключения Кроша» и «Вертикаль», где она работала вместе с Владимиром Высоцким.