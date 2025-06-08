Алексей Воробьев заявил, что безумно счастлив после свадьбы с Аидой Гарифуллиной

Воробьев рассказал, почему скрывал свадьбу с Гарифуллиной Алексей Воробьев, который недавно заключил тайный брак с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, рассказал, почему не афишировал свои отношения и свадьбу.
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