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Псы, которые знают толк в позировании: топ-кадры 2026 года

Псы, которые знают толк в позировании: топ-кадры 2026 года

Собаки снова доказали, что умеют не только охранять дом, но и быть главными звёздами фотокамеры. Организаторы престижного конкурса Dog Photography Awards подвели итоги 2026 года и представили список победителей.

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