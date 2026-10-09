Псы, которые знают толк в позировании: топ-кадры 2026 года

Собаки снова доказали, что умеют не только охранять дом, но и быть главными звёздами фотокамеры. Организаторы престижного конкурса Dog Photography Awards подвели итоги 2026 года и представили список победителей.
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