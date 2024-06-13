Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой в эпитцентре 5,9 произошло вблизи берегов Камчатки. Об этом со ссылкой на камчатский филиал исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» (КФ ФИЦ ЕГС РАН) сообщает РИА Новости.
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