Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли точные удары — поражены все ТЭЦ Киева и энергетические объекты в регионах Фото: REUTERS Зеленский жалуется, что в последние дни от союзников нет раннего оповещения о выходе наших баллистических ракет на задание и о взлете с аэродромов наших стратегических самолетов.