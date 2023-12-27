"Говорят, Россия умеет прощать…": Ивлеева, контракты с которой разорвали "Тинькофф" и МТС, попросила дать ей второй шанс

Устроительница "голой" вечеринки записала 21-минутное видео, на котором расплакалась, повинилась перед артистами, пострадавшими из-за её самодеятельности, пофилософствовала и попросила прощения за все свои грехи.
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