Браташ о Подъяпольском: «Лучший голкипер КХЛ. Не случайно за Владом охотится половина лиги» 

– Что скажете о лидерах «Лады»? – Наша главная звезда, безусловно, вратарь Подъяпольский. Знал, что он хороший голкипер, но все равно его игра превзошла мои ожидания.
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