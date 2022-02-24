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Хроника операции по демилитаризации Украины. 24.02.2022

Хроника операции по демилитаризации Украины. 24.02.2022

Перед заходом авиации ракеты уничтожают объекты ПВО ВСУ по всей УкраинеУкраинские военные командные пункты возле Киева, Харькова, объекты возле аэропорта Борисполь принимавшего НАТОвские войска с военной помощью подверглись ракетным ударамВ Харькове взрываются склады 92 бригады ВСУИз Одессы сообщают о высадке десантаЗеленский объявил о введении военного положения на УкраинеЛНР заявили, что начинают штурм подконтрольного Украине города СчастьеСилы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, используя все доступные им средства поражения, заявил Басурин.

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