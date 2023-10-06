В Черном море снова подрыв на украинской мине: опасное место

Сообщается о том, что все произошло у входа в Сулинское устье в 11 милях от румынского Сулина. Известно, что судно сначала встало на якорь, чтобы изучить ситуацию и проанализировать последствия происшествия, а затем продолжило движение.
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