«Буря в стакане воды»: экс-посол Украины в США отреагировала на новые обвинения

Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвала шумиху вокруг новых обвинений в свой адрес «бурей в стакане воды».
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