Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Париже, Франция, 17 октября 2026 года © Abdul Saboor/ReutersМинистр внутренних дел Германии Александер Добриндт предположил, что уличные столкновения во Франции могут перекинуться на территорию ФРГ.
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