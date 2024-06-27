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Спички - не игрушка

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ЕСПЧ и МУС нанесли двойной удар по России. Причем тут Шойгу и Герасимов?

ЕСПЧ и МУС нанесли двойной удар по России. Причем тут Шойгу и Герасимов?

Политнавигатор Сразу две новости с судебного фронта борьбы Запада с Россией. Скандально известный Международный уголовный суд в Гааге (тот самый, что собрался «судить» российского президента Путина и омбудсмена Львову-Белову за «похищение украинских детей») сегодня выдал ордер на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и действующего начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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