ЕСПЧ и МУС нанесли двойной удар по России. Причем тут Шойгу и Герасимов?

Политнавигатор Сразу две новости с судебного фронта борьбы Запада с Россией. Скандально известный Международный уголовный суд в Гааге (тот самый, что собрался «судить» российского президента Путина и омбудсмена Львову-Белову за «похищение украинских детей») сегодня выдал ордер на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и действующего начальника Генштаба Валерия Герасимова.