SpaceNukes и Лос-Аламосская национальная лаборатория разработают и испытают реактор Kilopower, способный регулировать работу с помощью активной системы управления Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило соглашение с компанией Space Nuclear Power Corporation (SpaceNukes) о разработке и наземных испытаниях технологий автономного управления ядерными реакторами.