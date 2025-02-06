В России впервые показали платформу для интеграции дронов в воздушное движение

В России впервые представили единую интегрированную систему планирования использования воздушного пространства (ЕС ОрВД) для интеграции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное движение наравне с пилотируемыми.
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