На Тихоокеанском флоте начались совместные российско-китайские учения. За неделю корабли России и КНР отработают в Японском море отражение нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, а также совместное маневрирование и оборону, сообщает Российская газета.
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