Глубокий изумрудный и коричнево-оранжевый - выразительная композиция, сочная и сказочно-богатая. Ее можно продолжить желтыми, бежевыми и глубокими коричневыми оттенками, а так же серым, кремовым и золотым.
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Глубокий изумрудный и коричнево-оранжевый - выразительная композиция, сочная и сказочно-богатая. Ее можно продолжить желтыми, бежевыми и глубокими коричневыми оттенками, а так же серым, кремовым и золотым.