В ХАМАС высоко оценили позицию РФ и КНР в Совбезе ООН

Исмаил Хания, глава политбюро палестинской организации ХАМАС, высоко оценил позицию России и Китая в ходе голосования в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), поскольку они наложили вето на резолюцию Соединенных Штатов по конфликту Израиля и Палестины.