Хейни проиграл Гарсии и остался без пояса чемпиона WBC

Бой завершился победой Гарсии решением большинства судей.фото: wbcboxing.com--> Американец Девин Хейни, теперь уже экс-обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в первом полусреднем весе, проиграл своему соотечественнику Райану Гарсии на нью-йоркской арене Barclays Center.
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