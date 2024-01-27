Факелы на Ростральных колоннах зажгли в Петербурге в честь 80-летия снятия блокады

В Санкт-Петербурге в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда зажгли факелы на Ростральных колоннах. Огонь воинской славы традиционно зажигают по самым торжественным праздникам — в День ВМФ, День Победы и блокадные даты.
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