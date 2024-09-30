Договор о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей был подписан 30 сентября 2022 года

Понедельник, 30 сентября. «Крым 24».Вместе навсегда. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России ровно два года назад – 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца был подписан договор.